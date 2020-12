Veto por Lucas Veríssimo tem "impacto muito grande", diz dirigente do Santos

Felipe Ximenes, diretor-desportivo do Peixe, assume que histórico de saídas falhadas do central causa problemas na gestão do atleta

O veto do Conselho Fiscal do Santos à oferta do Benfica por Lucas Veríssimo, razão pela qual esta nem foi a votação no Conselho Deliberativo, causou mal-estar no atleta. Mas os dirigentes do Santos assumem também que o travão no negócio complica a situação do clube.

"O Santos, como a grandíssima maioria dos clubes brasileiros, ainda tem uma posição reativa diante do mercado europeu. Precisamos receber propostas para fechar os orçamentos. Isso é um impacto muito grande a nível interno", reconheceu Felipe Ximenes, diretor-desportivo do Peixe, assumindo o "poder soberano" do Conselho Deliberativo e frisando que não lhe cabe "reverter esse processo".

O Benfica não desistiu ainda da contratação e o próprio Lucas Veríssimo aguarda ainda por uma solução, ele que só pensa em mudar-se para a Luz. "O atleta manifestou publicamente interesse em atuar fora do país, tem um histórico de três ou quatro negociações que acabaram por não se concretizar. Isso é mau. Precisamos, de alguma maneira, gerir todo esse processo. Mas é um impacto importante internamente do Conselho Deliberativo na venda do Lucas Veríssimo na questão do Benfica. Na outra proposta que temos, do Médio Oriente, foi aprovado, mas o jogador já manifestou que não tem interesse em aceitar", afirmou, em declarações ao sítio "ESPN".

E sem acreditar muito numa saída para o Benfica, admitiu: "O jogador está a treinar e não precisa repetir a sua vontade. Mas a partir do momento em que o poder principal do clube vetou essa situação, cabe ao atleta, a mim e ao Santos seguir a vida."