Vertonghen recusa traçar data para a retirada: "Ainda posso contribuir muito"

Central, por agora focado na seleção da Bélgica, assegurou que tem por norma cuidar da forma física. Ida para a Luz deveu-se à vontade de jogar "ao mais alto nível"

Com 34 anos e, por isso, em fase descendente da carreira, Jan Vertonghen, defesa belga do Benfica, assumiu, esta segunda-feira, que continua sem pensar em pendurar as chuteiras, mas não garantiu que tal não possa acontecer no próximo ano.

"Fisicamente ainda me sinto bem e sinto que ainda posso contribuir muito. Assim que não tiver mais essa sensação, traçarei uma linha. Não posso prometer, agora, se esse sentimento ainda estará presente em 2022", afirmou o central ao 'voetbalkrant'.

Insistentemente questionado sobre o momento em que se despedirá dos relvados, Vertonghen reiterou, com um ânimo leve ante a Imprensa, que mantém condições para jogar e vincou que tem por norma cuidar da forma física.

"Se há mais perguntas sobre isso... Isto é feito de vidro aponta para garrafa de cola, não é? [risos] Não é um problema para mim. Sempre tratei muito bem do meu corpo e sinto que ainda o posso fazer", acrescentou o defesa do Benfica.

Sobre a opção de continuar a carreira no clube da Luz, o defesa-central, entretanto convocado para a seleção da Bélgica, justificou-a por querer "jogar futebol ao mais alto nível durante o máximo de tempo possível" e por se "adequar à minhas ambições".

Por agora, Vertonghen foca-se nos duelos de apuramento para o Mundial'2022 que a seleção da Bélgica vai disputar frente a Estónia, Chéquia e Bielorrússia, a partir do mês de setembro.