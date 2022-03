Vertonghen quer evitar o Bayern: "Vimos que realmente não nos agrada"

O defesa-central Vertonghen falou aos meios de comunicação social dos Países Baixos após a vitória do Benfica no reduto do Ajax, que ditou a passagem das águias aos quartos de final da Liga dos Campeões.

Sobre o jogo: "Não fomos a melhor equipa, mas fomos mais eficazes. Defendemos muito bem a nossa área. Somos fortes nas bolas paradas e tirámos proveito disso."

Sorteio: "Fomos recompensados ​​com um lugar nos quartos de final, onde só estão os grandes clubes. Quem quero evitar? Na fase de grupos, vimos que o Bayern realmente não nos agrada."