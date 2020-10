Vertonghen no Inglaterra-Bélgica causa receio no Benfica

Ainda a debelar uma fratura na face, o central pode até voltar a jogar já hoje, pela Bélgica, contra a Inglaterra.

Ainda a recuperar de uma fratura na face, Vertonghen espreita a titularidade no encontro deste domingo da Bélgica com a Inglaterra, naquele que poderá ser um regresso supersónico e que merece a vigilância dos encarnados, atentos à situação clínica do jogador.

O central, que chegou esta temporada à Luz, sofreu, na partida com o Moreirense, a 26 de setembro, uma "fratura do malar à direita", segundo o boletim clínico das águias, condição que precisa de cerca de um mês para ficar totalmente debelada. No entanto, e apesar de Jorge Jesus ter chegado a riscar a presença do defesa das contas de Roberto Martínez, selecionador da Bélgica, devido a esta lesão, a verdade é que Vertonghen se juntou mesmo à sua seleção e, segundo a Imprensa belga, poderá mesmo ser aposta de início no duelo desta tarde com a Inglaterra - apenas duas semanas depois de ter sofrido a fratura.

Caso seja lançado, mesmo que protegido por uma máscara, Vertonghen pode correr o risco de agravar o problema, algo que causa algum receio na Luz, tendo em conta que está ainda a meio do tempo previsto pelas águias para a recuperação total.

Após ter ficado de fora do particular com a Costa do Marfim, o novo camisola 5 das águias viajou no sábado com destino a Inglaterra, treinando-se às ordens de Roberto Martínez ao final da tarde no Estádio de Wembley, protegido por uma máscara. O central está, de acordo com relatos da Imprensa daquele país, a fazer tudo para tentar ir a jogo numa partida importante para a Bélgica, pois os diabos vermelhos tentam defender a liderança isolada no Grupo 2 da Liga das Nações.

"Vamos decidir depois do treino", disse Roberto Martínez na conferência de Imprensa de antevisão da partida, ainda antes do ensaio, mostrando-se, porém, otimista quanto à possível utilização do defesa.