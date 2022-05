Vertonghen no centro de um rumor de mercado e com detalhes sobre o contrato

Central belga do Benfica estará a ser pretendido na Turquia.

Com mais de quatro mil minutos (4033) pelo Benfica esta época, em 46 jogos, Vertonghen é pretendido pelo Besiktas, da Turquia. Segundo o jornal "Fotomac", o conjunto de Istambul pretende o central, que tem mais um ano de contrato com as águias, estando disposto a oferecer-lhe um vínculo válido por uma temporada, com mais uma de opção.

Vertonghen, 35 anos, passou por Ajax, RKC, cedido pelo clube de Amesterdão, e Tottenham antes de rumar ao futebol português.