Partilha de Vertonghen durante o Sporting-Paços de Ferreira

Uma publicação de Vertonghen na rede social Twitter, enquanto decorria o Sporting-Paços de Ferreira, ao que parece "dirigida" ao jogo de Alvalade, marcado pelo penálti assinalado a Paulinho, depois de aviso do VAR, e convertido por Sarabia.

"Essa liga me surpreende toda semana", pode ler-se no "português" do internacional belga. ""Esta liga surpreende-me toda a semana", uma frase que parece uma referência ao lance mais polémico da primeira parte do jogo entre Sporting e Paços de Ferreira.

Uma publicação feita, igualmente, dois dias depois do lance em que esteve envolvido no Braga-Benfica e que resultou no primeiro golo da equipa minhota.