Vertonghen: "Podia ter ficado ao sol no Benfica e acabava a carreira sem preocupações"

Central falou à imprensa depois de marcar pela segunda vez com a camisola do Anderlecht, que está a viver um início de época complicado

Jan Vertonghen voltou a tocar no assunto Benfica. O central, que se despediu da Luz no último verão, marcou pela segunda vez com a camisola do Anderlecht e abordou a mudança para o campeonato do seu país.

"Podia ter ficado ao sol no Benfica e acabava a minha carreira sem preocupações. O Benfica está a voar esta época, mas eu não ia ter muito tempo de jogo escolhi vir para o Anderlecht porque quero continuar a jogar e sou ambicioso. Não esperava que as coisas corressem desta forma. De qualquer maneira, estou aqui para dar o meu melhor e as pessoas esperam muito mais de um clube como o Anderlecht", referiu, depois do empate a duas bolas diante do Steaua, em partida a contar para a Conference League.

O Anderlecht, do português Fábio Silva, está a viver um início de época complicado, encontrando-se, neste momento, no 12º posto do campeonato e fora da zona de qualificação para a fase seguinte da Conference League.