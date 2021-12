Vertonghen feliz no Benfica: "Ainda tenho um ano e meio de contrato e depois logo vemos"

Internacional belga gostou do que encontrou na mudança de Inglaterra para Portugal

Titular indiscutível desde que aterrou na Luz, no passado verão, Jan Vertonghen está feliz no Benfica. O belga gostou do que encontrou no futebol português e no clube encarnado, destacando a mudança como necessária para a sua carreira.

"Encontrei uma mentalidade diferente, muito focada no futebol. É o que sempre quis. Quando saí do Tottenham queria um clube com ambição, tal como o Tottenham, que jogasse na Europa e na Champions, como ainda estamos aqui. Queria ganhar troféus e viver um estilo de vida diferente, uma língua diferente... Era o que queria. Estou muito feliz e as minhas crianças também. Estou num bom sítio. Ainda tenho um ano e meio de contrato e depois logo vemos", afirmou, numa conversa na rede social Twitch, organizada pelo Tottenham.

Precisamente sobre o clube londrino, casa do central benfiquista entre 2012 e 2020, Vertonghen não fecha a porta a um eventual regresso.

"Nunca se sabe. Ainda falo com antigos colegas. Tive aí um bom tempo. As coisas estão a mudar no clube em termos de equipa técnica, mas a base está aí e espero um dia voltar. E ver o que posso fazer pelos spurs", explicou.