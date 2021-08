Vertonghen: "Estava a rezar para que o meu corpo aguentasse"

Central belga regressou à competição após lesão. Vertonghen entrou na segunda parte para estabilizar a defesa do Benfica, fragilidade com a expulsão de Lucas Veríssimo, aos 32 minutos da partida com o PSV.

Lucas Veríssimo foi expulso e Vertonghen entrou em campo. Como se sente? "Sentimentos mistos. Vim de uma lesão, talvez fosse um pouco cedo para jogar, mas para este jogo era muito importante ter um central no banco. Eu não estava pronto para 60 minutos, estava a rezar para que o meu corpo aguentasse e a lesão não voltasse."

Benfica aguentou o empate: "O Benfica tem o tipo de jogadores com experiência para defender de várias formas, Benfica é bom a defender na área, mas também as situações de um para um.