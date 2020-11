Vertonghen está encantado: "Seferovic é um super-avançado"

Vertonghen (á direita) e Seferovic no jogo do Bessa disputado no dia 2 deste mês

Central vai defrontar esta quarta-feira o companheiro de equipa no jogo particular da Bélgica com a Suíça.

A Bélgica defronta a Suíça esta quarta-feira, em Heverlee. Um jogo particular que coloca frente a frente dois jogadores do Benfica: o central Vertonghen, 120 vezes internacional pela Bélgica, e Seferovic, que contabiliza 69 internacionalizações pela seleção helvética.

Na antevisão do jogo particular com a Suíça perguntaram a Vertonghen sobre as qualidades do avançado com quem joga no Benfica e os elogios saíram sem hesitar. "Seferovic é um super-avançado, marcou duas vezes no último fim de semana [na derrota por 3-2, na Luz, com o Braga] e também o fez no jogo anterior contra a Bélgica. A Suíça é uma seleção muito boa e está presente em 90 por cento dos torneios, vai ser um teste muito bom para nós", afirmou o experiente central de 33 anos.

"Sempre gostei de jogar o máximo de jogos possíveis", acrescentou, considerando que as "seleções e os clubes têm de encontrar o equilíbrio certo quanto às convocatórias dos jogadores".

Vertonghen abordou ainda o excesso de jogos. "É verdade que se fala muito agora da densidade do calendário, mas sempre gostei de jogar todos os jogos, agora jogo sempre, o que é importante para mim", defendeu.