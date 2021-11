Vertonghen elogia Bayern, mas diz: "Eu acredito que eles podem ser travados"

Declarações do defesa belga, antes do encontro com o Bayern, a contar para a Liga dos Campeões

Jogo difícil: "Eles são uma das melhores equipas do Mundo. Tentam jogar sempre da mesma forma, em fora ou em casa, como nós. Com os adeptos deles, vão ser ajudados um pouco."

Estoril: "Tivemos 88 minutos em vantagem e acabámos por empatar. Ficámos desapontados. Jogamos para ganhar todos os jogos. Vamos tentar fazer um grande jogo, contra uma das melhores equipas do mundo. Estaremos prontos."

Jogo da Luz: "Eu acredito que eles podem ser travados. Lembrámo-nos das boas coisas que fizemos no jogo em casa. Tivemos oportunidades, mas não podemos negar que eles são uma das melhores equipas do Mundo. Vamos ter que estar ao melhor nível."

Concentração: "Se queremos ganhar ou, pelo menos, empatar, temos de estar concentrados e focados."

Atenção a alguém em especial? "A todos eles, talvez. Eles têm não só 11 jogadores, como também uma equipa de topo. Temos que prestar atenção a todos. Estou confiante na nossa equipa."

Jogo crucial? "Não, nesse sentido. Se perdermos, nada está perdido. Seria bom se conseguíssemos, pelo menos, um ponto para tentar lutar na Liga dos Campeões. Queremos ganhar todas as partidas."