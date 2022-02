Vertonghen e o duelo com o Ajax: "Nunca entrei em campo para não vencer..."

Declarações do defesa do Benfica em antevisão ao jogo com o Ajax, relativo à 1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, agendado para esta quarta-feira (20h), no Estádio da Luz

Conhecer bem o adversário é vantagem: "Sim, pode ser. Estamos a analisar o Ajax e conhecemos bem esta equipa. Todos os fins de semana vejo os jogos deles na Holanda."

Travar o ataque do Ajax: "Tenho muita confiança na equipa. Os últimos jogos não correram bem, mas tenho confiança. Já fizemos grandes jogos na Liga dos Campeões e confio que será um grande jogo para o Benfica amanhã."

Conselhos ao treinador: "Vamos tentar fazer a mesma coisa. Queremos passar aos quartos-de-final e temos uma equipa com qualidade defensiva e ofensiva para isso. Em casa, com muita história, com os nossos adeptos, vamos dar o nosso melhor na Europa."

Salvação da época: "É uma grande oportunidade para nos mostrar na Liga dos Campeões, mas temos muitos jogos no campeonato ainda. É importante encarar todos eles como hipótese para vencer. Nunca entrei em campo com o Benfica para não vencer. Amanhã vai acontecer o mesmo. Queremos vencer, como sempre, na Champions e na Liga."

Altos e baixos da equipa: "Não tenho a solução obviamente. Nós atacamos e defendemos juntos. Várias coisas aconteceram nas últimas épocas. Estamos focados em vencer, como disse. Estou muito confiante que podemos voltar à nossa melhor forma. Tudo no Benfica está programado para atingir esse nível de novo."

Conselhos aos jogadores: "Não preciso de motivar ninguém para amanhã. Se fosse preciso isso, não deveriam ser jogadores de futebol. Não sou uma pessoa de grandes palavras, mas tento ajudar os meus colegas de qualquer forma."