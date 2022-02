Vertonghen e a força do Benfica em casa: "Já o demonstrámos contra outras equipas"

Declarações do internacional belga, no final do encontro com o Ajax (2-2)

Jogo: "Temos confiança na nossa equipa, especialmente em casa. Já o demonstrámos contra outras equipas. Criámos várias oportunidades."

Assistência no primeiro golo? "Não sei. Chutei para a frente da baliza e com um pequeno toque pode sempre entrar."

Marcar Haller? "Haller é um grande avançado. É perfeito para o futebol que o Ajax quer jogar."

Confiança: "Os golos fora não contam. Estamos muito confiantes. Somos bons com espaço."