Vertonghen durante o FC Porto-Sporting: "Mergulho e choro constantes..."

O defesa do Benfica recorreu às redes sociais durante o FC Porto-Sporting desta noite

Decorridos cerca de 30 minutos do FC Porto-Sporting, no Estádio do Dragão, Jan Vertonghen recorreu à rede social para deixar duas publicações que tudo pareceram serem referências ao jogo da Taça de Portugal.

"O futebol (@FIFAcom) precisa realmente de mudar para o tempo de jogo efectivo o mais rápido possível!! As equipas aproveitam o mergulho e o choro constantes, tirando toda a alegria aos adeptos que querem ver um bom jogo de futebol e não um jogo de teatro!!!", publicou primeiro.

"Duas partes de trinta minutos de tempo útil e cartão vermelho por simulações óbvias", acrescentou.