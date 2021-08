Vertonghen de regresso aos treinos do Benfica, Darwin ausente

Central belga foi visto no relvado nos 15 minutos do treino abertos à comunicação social

Jorge Jesus conta no treino desta segunda-feira com Jan Vertonghen, de regresso após lesão, podendo ser opção para a segunda mão do play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, frente ao PSV, em Eindhoven, encontro agendado para as 20h00 de terça-feira.

Por outro lado, Darwin Núñez, que não está inscrito na Champions mas que regressou no sábado à competição, após longa paragem, não foi visto nos 15 minutos de treino abertos à comunicação social.

Nemanja Radonjic, o mais recente reforço encarnado, também não subiu ao relvado.