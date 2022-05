Vertonghen com interessados no futebol turco

Central belga na lista de reforços do Besiktas. Contrato com o Benfica termina em junho de 2023

Jan Vertonghen, central do Benfica, está na mira do Besiktas, de acordo com informações veiculadas pela imprensa turca.

O jornal Fotomaç dá conta do interesse do adversário do Sporting na Liga dos Campeões, que pode perder Vida a custo zero, no final da temporada, e que olha para o internacional belga como um substituto à altura.

Tendo chegado ao Estádio da Luz no verão de 2020, Jan Vertonghen soma 88 jogos e um golo pelo Benfica. O contrato é válido até ao verão de 2023.