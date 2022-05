Vertonghen chamado para a Liga das Nações

Hazard, jogador do Real Madrid, está de volta à seleção belga após ausência que dura desde novembro do ano passado.

Vertonghen está convocado para os quatro jogos da Bélgica Liga das Nações com os Países Baixos, País de Gales e Polónia (casa e fora). O defesa do Benfica poderá assim passar a ter 140 jogos pela seleção do seu país.

A lista de convocados de Roberto Martínez tem como grande novidade o regresso de Eden Hazard, jogador do Real Madrid com 116 internacionalizações e que não jogava pelos red devils desde novembro do ano passado, quando no dia 13 defrontou a Estónia.

Para o grupo 4 da Liga das Nações, a Bélgica recebe os Países Baixos no dia 3 de junho e a Polónia no dia 8 e visita o País de Gales no dia 11 e a Polónia a 14.