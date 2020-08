Vertonghen: "As ambições e o projeto fizeram-me decidir"

O belga, de 33 anos, vai ficar vinculado aos 'encarnados' até ao fim da época de 2022/23, após ter terminado contrato com o Tottenham

Sonha ser campeão no Benfica: "Mal posso esperar por ganhar troféus. Quero ajudar o clube a conquistar troféus e ser campeão".

Falou com ex-jogador do Benfica sobre o clube: "Trabalhei no Tottenham com pessoas portuguesas, tenho colegas que jogaram no Benfica. Falei com eles, sobre os adeptos, as pessoas, as ambições. Isso ajudou-me a fazer a escolha e agora percebi que não me mentiram".

Estabilidade: "Joguei muitos anos no Ajax e no Tottenham. Reflete o que quero, estabilidade. E o Benfica oferece-me isso. Foi o mais importante que me levou a assinar. Deram-me confiança e quero retribuir essa confiança".

O que levou a escolher o Benfica: "O Benfica um clube do povo, com ambição. Quero conquistar coisas na Europa e o Benfica tem as mesmas ambições que eu. As ambições e o projeto foram as principais coisas que me fizeram decidir".

O que conhecia do clube: "Conhecia a historia do Benfica e ambição que tinham para conquistar no campeonato mas também na Europa. Conheço muita gente portuguesa e falo com eles regularmente e que me falavam do Benfica".