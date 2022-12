Vertonghen admite que tem saudades do Benfica e diz que Schmidt é a "escolha certa"

Defesa-central de 35 anos terminou o percurso no Mundial'2022 na quinta-feira, após um empate com a Croácia. Após o jogo, falou do Benfica.

Jan Vertonghen deixou o Benfica no início desta temporada e rumou ao Anderlecht. Poucos meses depois, o defesa-central garante que tem saudades do clube da Luz e diz estar muito orgulhoso do trajeto que a equipa encarnada está a realizar até ao momento. Sobre Roger Schmidt, o internacional belga aponta que o treinador é "a escolha certa".

"Sinto falta de Lisboa e dos meus companheiros de equipa. Tenho saudades do Benfica. Estão a ter uma grande época. Estou muito orgulhoso. São um grande grupo de homens. Já os vi jogar. É um clube fantástico, tenho orgulho em ter jogado nesse clube", adiantou Vertonghen à Sport TV, na noite de quinta-feira.

"Como tem mostrado, Roger Schmidt é a escolha certa para o Benfica. Ganharam quase todos os jogos. Estou feliz por eles", referiu após o empate 0-0 com a Croácia, que atirou a Bélgica para fora do Mundial'2022.