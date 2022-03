Taarabt viu o vermelho aos 8" do jogo com o Vizela (1-1) e passou a deter o recorde do jogador do Benfica expulso mais cedo em encontros na Luz, segundo assinalou o "Playmaker" nas redes sociais. O marroquino já tinha sido expulso duas vezes pelas águias: em maio de 2021 contra o Braga (90"+3", derrota por 2-0); e em setembro de 2019 com o V. Setúbal (80", triunfo das águias por 1-0).

