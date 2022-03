Veríssimo: "Yaremchuk tem sido um verdadeiro exemplo para todos nós"

Yaremchuk, avançado ucraniano do Benfica

Declarações de Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, na antevisão ao jogo com o Portimonense, agendada para as 18h00 de sábado.

Portimonense: "Um adversário complicado, num campo tradicionalmente difícil. Contamos com o apoio dos nossos adeptos para superar este difícil obstáculo. Tem qualidade na sua forma de atacar, mas também nos processos defensivos. Não sofre muitos golos. Vais ser um jogo difícil para nós. Temos de estar a um nível muito elevado, com uma entrada forte para de início mostrarmos ao que vamos. Temos de impor o nosso jogo e se isso acontecer certamente iremos trazer os três pontos."

Yaremchuk: "O Benfica tem dado todo o apoio possível nestas circunstâncias. Tem sido um verdadeiro exemplo para todos nós. Perante a situação que se vive no seu país, tem-se entregue de uma forma bastante intensa na preparação dos jogos, nos treinos. Quase que diríamos que aos nossos olhos não se passa nada. Temos falado diariamente com ele e esperamos que isto dure o menos tempo possível. Os bons exemplos são para ficar, resta-nos dar-lhe o nosso apoio no dia a dia."