Veríssimo volta a chamar 20 e há seis regressos para a receção ao Moreirense

Vlachodimos, Vertonghen, André Almeida, Meité, Pizzi e Yaremchuk de regresso. Everton é baixa devido à covid-19

Nélson Veríssimo voltou a chamar 20 jogadores na lista habitual de convocados. Há seis regressos em destaque para a receção ao Moreirense.

Vlachodimos, Vertonghen, Meité, Pizzi e Yaremchuk regressam após o teste positivo de covid-19. Já André Almeida volta depois do castigo e do cartão vermelho no Estádio do Dragão.

Svilar, Ferro, Gil Dias, Gedson Fernandes e Taarabt ficam de fora por opção. Everton é baixa devido à covid-19.

Eis a lista de convocados:

Guarda-redes: Helton Leite e Odysseas Vlachodimos;

Defesas: Diogo Gonçalves, Vertonghen, Otamendi, André Almeida, Morato, Grimaldo, Gilberto e Valentino;

Médios: Julian Weigl, Pizzi, Meité, Rafa, João Mário e Paulo Bernardo;

Avançados: Darwin, Seferovic, Yaremchuk e Gonçalo Ramos.