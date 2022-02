Veríssimo vai manter identidade diante do Ajax: "Não podemos focar-nos só em defender"

Declarações do treinador do Benfica em antevisão ao jogo com o Ajax, relativo à 1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, agendado para quarta-feira (20h), no Estádio da Luz

Margem para fazer gestão em função dos cartões amarelos: "Temos alguns jogadores [Grimaldo, Otamendi, Weigl, Rafa, João Mário e Gilberto] em risco, mas isso não interferiu a preparação do jogo."

Alterar forma de jogar para suster poderia ofensivo: "Reconhecemos o poderio do Ajax, identificamos as rotinas e dinâmicas deles e vamos estabelecer estratégias defensivas para parar esse poderio. Mas nós não podemos focar-nos só nisso. Temos que pensar no que pode devemos fazer com bola. Há potencial defensivo, pois sofrem poucos golos, mas podemos explorar algumas fragilidades defensivas que eles têm."

Bom resultado pode servir de balão de oxigénio: "A forte adesão do público é importante. É o apoio extra que contamos sentir. A equipa, alavancada por esse apoio, transforma-se. Um jogo desta dimensão, com um resultado positivo, dá sempre conforto à equipa. Acreditamos que temos capacidade e qualidade para criar problemas ao Ajax, ganhar e passar esta eliminatória. O ponto de partida será reconhecer a qualidade e, depois, desmontar o processo deles e aplicar as nossas ideias e a nossa qualidade."

Caracterizar modelo de formação do Ajax: "Isso leva-nos para muito tempo de conversa. O Ajax tem uma orientação, estratégia muito bem definida há muitos anos, transversal da formação à equipa A. Não conheço em pormenor, sei de algumas informações. Na equipa principal, há muita estabilidade quanto ao sistema tático, ideia de jogo, continuidade do grupo de trabalho e do próprio treinador. Ao longo do tempo, a aposta na formação vai fazer toda a diferença. Olhando para o topo da pirâmide, a diferença que existe é a diferença de estabilidade e continuidade dos jogadores e do treinador."

