Veríssimo sobre o que vai ser do plantel do Benfica: "Futuro já não será comigo..."

Declarações do treinador do Benfica, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Marítimo, referente à 32ª jornada da Liga Bwin

Gestão a pensar no FC Porto: "Tendo em conta o timing em que entrámos e aquele em que nos encontrámos, já tenho o balança praticamente fechado. Não é ainda o momento pela frente."

Objetivos até ao final: "Temos três jogos com objetivos. Quem está de fora pode pensar que não há objetivos. Queremos fazer nove pontos. O grupo deu-me garantias que podemos lutar sempre, independentemente das escolhas. No fim, só 11 podem jogar. Uns jogaram mais, outros jogaram menos. Todos os jogadores que entrarem de início vão fazê-lo por mérito próprio. Não se trata de oportunidade, são decisões. É sinal que há confiança nos jogadores."

Futuro do plantel do Benfica: "Futuro já não será comigo. Já andámos aqui há alguns anos. Há fases sensíveis do campeonato, uma em janeiro e outra no final. Notícias saem sempre, umas mais verdadeiras do que outras. Não sinto intranquilidade pelos nomes que podem vir a sair. Os jogadores estão habituados. Há uma altura em que aquele vai para o clube A e para o clube B. Não podemos perder o foco do que é mais importante: temos três jogos pela frente e o único caminho é ganhá-los. Queremos vencer, diante de uma boa equipa, num campo difícil. Temos de tentar trazer três pontos."