Veríssimo: "Seferovic não estará em condições de dar o seu contributo durante 90 minutos"

Declarações de Nélson Veríssimo, em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com o Braga (20h15 de sexta-feira).

Seferovic recuperado, o que ainda pode dar à equipa? "O que pode dar à equipa é toda a sua qualidade. Naturalmente, em função do tempo de paragem, que ainda foi considerável, obviamente não estará em condições de dar o seu contributo durante 90 minutos. Neste momento temos cerca de 20/21 jogadores disponíveis, as opções vão ser tomadas, obviamente o Sefe já está recuperado, portanto é mais um jogador a acrescentar ao leque de opções que temos, juntando-se de forma mais efetiva a Roman [Yaremchuk], Darwin, Gonçalo Ramos e Henrique Araújo, que também contribuído e estado presente de forma frequente nas opções da equipa A. É mais uma opção com qualidade. Acrescenta em termos de quantidade e qualidade para as opções que podemos tomar em função do que possa ser a estratégia para o jogo ou mesmo depois no desenrolar do próprio jogo."

Gonçalo Ramos disse que estava na sua melhor forma. Sente-se responsável por isso? "A responsabilidade é dele e acima de tudo também dos colegas. Obviamente que os jogadores têm a sua qualidade individual, e se essa qualidade individual for acrescida, elevada a um expoente ainda maior, coletivamente a equipa vai sobressair. Mas também não nos podemos esquecer da qualidade coletiva da equipa, da intensidade e da exigência que os colegas têm uns com os outros na dinâmica do treino. Relativamente ao Gonçalo [Ramos], é mérito do que ele tem estado a fazer, é um jogador com qualidade, como todos os outros que temos no nosso plantel. É um jogador que tem aproveitado as oportunidades que lhe têm sido concedidas e naturalmente há outros jogadores que também estão à espera dessa oportunidade para conseguirem demonstrar o valor que têm."

Grande parte dos jogadores habitualmente titulares ficaram no clube nesta pausa para seleções. Pode-se esperar um Benfica mais à imagem do que Nélson Veríssimo quer? "Obviamente nós aproveitámos esta paragem com os jogadores que ficaram para trabalharmos alguns aspetos de cada um dos momentos do jogo que no nosso entendimento deviam ser melhorados. A questão da imagem ou perfil de jogo está em constante evolução. Sentimos que existe uma melhoria em cada um dos processos, ofensivo e defensivo, obviamente há lacunas que temos de conseguir colmatar. Mas nós, começando o processo desde início, obviamente queremos chegar ao final da época e sentir que a equipa evoluiu, que os jogadores individualmente também evoluíram, mas também vamos chegar ao último jogo da época e sentir que ainda pode crescer mais. A forma de jogar esta em permanente evolução e é isso que qualquer treinador procura."