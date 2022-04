Veríssimo sobre a "cobiça" a Darwin: "Há jogadores que não conseguimos manter"

Declarações do treinador do Benfica em conferência de Imprensa de antevisão ao duelo da segunda mão dos "quartos" da Champions, diante do Liverpool (quarta-feira, 20 horas)

Perigo de ficar de fora de lugares na Liga dos Campeões: "Isso está pensado. O jogo mais importante é o que vamos ter com o Liverpool. Sabemos a diferença pontual para os mais diretos adversários no campeonato. Aqui não é uma questão de escolhas. Damos importância a todas as competições em que estamos envolvidos, independentemente de os resultados serem positivos ou negativos. Devemos assumir que estamos numa posição complicada, mas temos um sonho, de passar às meias-finais da Liga dos Campeões. Um jogo de cada vez."

Aprimorar jogo atacante e decisões ofensivas: "O posicionamento da equipa, ofensiva e defensivamente, deve existir, mas temos de dar liberdade ao jogador para decidir e tomar decisões. No primeiro jogo com o Liverpool, tivemos qualidade como chegamos ao último terço, nem sempre tomámos as melhores decisões. Não vou criticar jogadores por terem olhos na baliza a 20 metros dela. Antes de tomar essa opção, temos que perceber que, provavelmente, há colegas em melhor posição. Fizemos essa análise, para haver melhor soluções para a finalização, mas não podemos castrar o jogador por ter surgido à frente da baliza e rematado."

Eventual gestão por causa do jogo com Sporting: "O jogo de amanhã é o mais importante. Estamos numa eliminatória à qual não chegávamos há muitos anos. Estamos à porta, ainda que numa posição desfavorável, para chegar às meias-finais. Vamos com ambição e a sonhar. Entraremos com a equipa mais forte. Os jogadores que amanhã não começarem poderiam dar resposta positiva, mas olhamos para a estratégia para o jogo e escolheremos em função disso. Confiamos que vai correr bem."

Cobiça sobre Darwin: "É a lei do mercado. Há vários jogadores neste plantel que são cobiçados. Os treinadores e a direção queriam mantê-los todos mas estamos num mercado de concorrência e os clubes precisam de capital para a gestão diária. O Darwin tem tido uma evolução muito grande. Tem qualidade inata. Pelo que está a fazer, está a suscitar muita cobiça. Se, no final da época, houver uma proposta do agrado do Benfica há que aceitar essa opção. Há mercados e ligas mais fortes do que em Portugal e por isso há jogadores que não conseguimos manter."