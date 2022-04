Veríssimo: "Próximo treinador do Benfica? Não me causa nenhuma preocupação"

Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, fez a antevisão ao embate com o Belenenses (18h00 de sábado), no Estádio da Luz. A partida conta para a 29.ª jornada da Liga Bwin.

Escolha do onze inicial: "Tivemos jogadores nas seleções e num ciclo de 15 dias temos cinco jogos de grau de dificuldade elevado. As decisões vão ser feitas em função da gestão física dos jogadores. Vou escolher os que estiverem mais aptos fisicamente. Nunca desvalorizando a importância do jogo com o Belenenses."

Como se motiva a equipa e os adeptos, que só pensam no jogo com o Liverpool? "Os adeptos querem que façamos um bom jogo e ganhemos ao Belenenses. Para já, tem de ser a principal preocupação. Sabemos que a seguir temos um jogo bastante difícil em Liverpool. A missão é difícil, mas não impossível. Amanhã teremos de estar ao nosso melhor nível para vencer. Mais à frente pensamos na importância do Liverpool."

Treinadores apontados ao Benfica: "Não me incomoda nada. Como já disse anteriormente, estou a par de tudo o que possa acontecer. A minha preocupação são os treinos e os jogos. O foco tem de estar aí. Não me causa nenhuma preocupação que se fale noutros treinadores. É natural. Estou a representar o maior clube português, é uma honra estar aqui. Tenho de estar concentrado nisso."

Impacto de notícias sobre novo treinador junto do grupo: "Não incomoda também. Já disse que a melhor forma que temos para avaliar essa situação é demonstrar compromisso, dedicação no treino, resposta na realização dos exercícios, a forma como se preparam diariamente e como abordam cada jogo. Temos jogadores muito experiente e estão habituados a lidar com estas circunstâncias."