Veríssimo: "Presença de jovens sub-19? Não foi uma questão de oportunidade..."

Declarações do treinador do Benfica em reação ao triunfo, por 2-0, na visita ao Paços de Ferreira, em jogo da 34.ª e última jornada da Liga Bwin

Gozo especial/onze com míudos: "Dá um gozo especial porque o objetivo era terminar a liga com uma vitória, contra uma boa equipa. Tinhamos de estar muito bem para levar de vencida o Paços. Apresentamos um onze diferente, com jogadores jovens, não uma questão de oportunidade, mas sim de confiança no valor. Há momentos em que se pode apostar e eles deram uma boa resposta. Há muitos jogadores da B e dos sub-23 que, a médio prazo, poderão estar neste grupo, têm capacidade para isso. É uma questão de necessidades e de opções."

Análise à exibição/resultado: "Foi um jogo aberto, disputado, os guarda-redes estiveram muito bem. As equipas tornaram o jogo muito competitivo porque quiseram assumir a posse de bola. A vitória foi justa."

Sentimento de nostalgia: "Sinto que a missao não foi cumprida na medida em que não vencemos nenhum título. Tudo fizémos para que o desfecho fosse outro. Saio satisfeito com a atitude e postura de todos os jogadores, da ligação criada. Hoje, abrimos uma porta para o futuro do Benfica. Este não seria o último jogo da época, mas o primeiro da seguinte. Foi isso que disse aos jogadores."