Veríssimo pede "boa moldura humana" ante o Vizela: "Gostaríamos que não fugisse à regra"

Declarações do treinador do Benfica em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo da 26.ª jornada da Liga Bwin, agendado para esta sexta-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa

Ação de solidariedade para com a Ucrânia: "Está a tocar numa questão sensível, dada a situação que se passa na Ucrânia. Temos visto toda a solidariedade do povo português para ajudar e contribuir para a recolha de bens que correspondam às necessidades do povo ucraniano, na medida do possível. É uma solidariedade evidente em todos os portugueses, em particular os benfiquistas. Deixo votos para que estas divergências se resolvam o quanto antes. Não somos contra ninguém, somos a favor da paz. Espero que a paz regresse o mais rápido possível."

Apoio dos adeptos junto da equipa: "Temos sentido apoio dos adeptos desde o início, em que cheguei ao comando do Benfica. Temos, enquanto equipa, staff, estrutura, saber puxar os adeptos para o nosso lado, na forma como abordamos os jogos, lutamos pela vitória. Temos sentido carinho e retorno da massa associativa. Gostaríamos que amanhã não fugisse à regra, com a existência de uma boa moldura humana no jogo com o Vizela."