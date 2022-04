Veríssimo, os comentários de Vertonghen e ainda Darwin: "Ninguém o pode culpar..."

Declarações de Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, na antevisão ao jogo com o Famalicão, agendado para as 18h00 de sábado.

Comentários de Vertonghen e tempo útil de jogo: "Não vi os tweets do Jan [Vertonghen]. Agradeço as palavras, mas acho que não fui jogador de alto nível [risos]. Fiz carreira na I Liga, mas não cheguei ao nível de jogadores deste lote que temos no Benfica. É algo que nos tem de preocupar a todos enquanto agentes do futebol. É uma questão cultural. É questão de mudarmos a nossa mentalidade, e isso não acontece de um momento para o outro. Relativamente às perdas de tempo, acho que há uma forma que o árbitro tem para controlar isso, que é, após o tempo final, dar oito, nove ou dez minutos, o tempo que se jogou a menos. Quanto às simulações, temos o VAR, é uma ferramenta que podemos utilizar. É uma questão cultural e de mentalidades, e é aí que tem de se começar a trabalhar, desde os escalões de formação."

Darwin: "É deixá-lo jogar. O maior incentivo que pode ter é continuar a marcar os golos que tem feito e a contribuir para a dinâmica da equipa. É um grande jogador, que tem vindo a crescer muito desde que chegou aqui. Tem materializado o crescimento em golos. Na nossa opinião, houve outros aspetos em que cresceu, tanto a atacar como a defender. É, obviamente, um dos jogadores que está na mó de cima no Benfica. Vamos ver o que pode fazer até ao final do campeonato. É o melhor marcador da I Liga, é um jogador com muita fome pelo golo. A cenoura dele vai estar em fazer golos, golos e mais golos, ninguém o pode culpar por isso. Está num bom momento, temos de capitalizar e esperar que termine como melhor marcador da I Liga."