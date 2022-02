Veríssimo, o papel de Meité e a aposta na formação: "Não é do momento..."

Declarações de Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, em conferência de Imprensa após o triunfo sobre o Vitória de Guimarães no Estádio da Luz, 3-0, em jogo da 24.ª jornada da Liga Bwin.

Papel de Meité: "Temos um plantel de 23 jogador mais guarda-redes, todos trabalham para ter oportunidade de jogar e dar uma resposta positiva. Foi o que aconteceu, dentro de uma posição que não é aquela em que ele esta mais rotinado, mas, com um ou outro problema natural de posicionamento, cumpriu na perfeição a tarefa que nós lhe incumbimos. Isto demonstra que todos os jogadores talham diariamente para terem as oportunidades, depois cabe ao treinador decidir quando elas surgem. Todos deram uma resposta positiva."

Apostas na formação [Tomás Araújo estreou-se na Liga Bwin, Rafael Brito esteve no banco]: "Não é do momento. O Tomás [Araújo] podia ter entrado um bocadinho mais cedo, mas fruto das minhas decisões, não entrou. Não deixa de ser uma estreia, na Liga. O Tomás faz parte do plantel da equipa A. A questão é perceber as oportunidades. O Brito foi chamado porque o Weigl estava castigado e nós sentimos a necessidade de termos um médio mais de equilíbrio no banco, havendo necessidade de ter de colocar um jogador com essas características em campo. O que demonstra é que há uma atenção particular naquilo que se passa e nos jovens que existem na formação, nada de extraordinário. Pelo passado que tenho, já conheço todos os que lá estão. Depois, em função das oportunidades, do que vão demonstrando semanalmente na II Liga, temos de perceber que em alguns momentos faz sentido integrar. Diariament, em função do número de jogadores para a preparação do treino, é uma articulação entre mim e o treinador da equipa B, António Oliveira, para promover essa subida e descida de jogadores entre equipa A e equipa B."

Regularidade atingida na plenitude? "Naquilo que foi a vontade dos jogadores, no que sentimos na preparação do treino e na forma como abordamos o jogo sim. Mas também sabíamos que face as exigências que o jogo com o Ajax para a Liga dos Campeões teve, e pelo desgaste físico e emocional que esses jogos acarretam, a equipa não ia dar uma resposta na mesma plenitude que deu como Ajax. Tínhamos essa certeza, daí em alguns momentos em que não tinha bola, a equipa ter de se resguardar mais. Na motivação, no desejo dos jogadores, na preparação para o jogo e resposta que deram, estamos muito satisfeitos, sabendo que estariam condicionados em função das exigências do jogo com o Ajax. "