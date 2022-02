Veríssimo: "O objetivo continua a ser o primeiro lugar, não abdicamos dele"

Nélson Veríssimo, treinador do Benfica

Declarações do treinador do Benfica na sala de imprensa, após o empate a dois golos no Bessa.

O Benfica perdeu mais dois pontos no campeonato, no empate (2-2) frente ao Boavista e, caso os dragões vençam em Moreira de Cónegos, fica a 12 pontos do líder FC Porto. Ainda assim, Nélson Veríssimo não atira a toalha ao chão e quer o plantel motivado para atingir o topo.

"Em função dos jogos dos nossos adversários, há a possibilidade de se afastarem mais dois pontos. O objetivo continua a ser o mesmo, que é chegar ao primeiro lugar. Sabemos que para que isso temos primeiro de chegar ao segundo lugar. A perda de dois pontos aqui é, naturalmente, um duro revés, mas não vamos abdicar desse objetivo", afirmou na sala de imprensa.

Quanto ao jogo que abriu a ronda 23, Taarabt (21 minutos) e Grimaldo (30) colocaram o Benfica em vantagem, mas o Boavista conseguiu chegar à igualdade, com golos de Gustavo Sauer (74) e Makouta (80).

O Benfica segue na terceira posição, com 51 pontos, a três do Sporting e a nove do líder FC Porto, que têm menos um jogo.