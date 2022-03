Veríssimo, o momento do Benfica e o Ajax pela frente: "É obrigatório ganhar todos os jogos"

Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, fez a antevisão ao jogo da semana mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões em casa do Ajax (20h00 de terça-feira). Na primeira mão, no Estádio da Luz, registou-se um empate 2-2.

Espera um jogo aberto? "Sim, esperamos um jogo aberto, entre duas equipas que gostam de ter a posse da bola e de impor o seu jogo. Vamos jogar fora e esperamos uma entrada forte do Ajax. Temos de ser muito competentes, estar com níveis de ativação muito em cima, reconhecendo que o adversário é forte em alguns momentos no seu jogo ofensivo, mas também tem fragilidades. Cabe-nos a nós aproveitar essas fragilidades. Temos de saber olhar para os momentos do jogo e aproveitar. Temos de ser competentes no momento defensivo. Vamos defrontar com uma equipa com qualidade, mas temos expectativas de fazer um bom jogo, ganhar e passar à fase seguinte."

É obrigatório passar esta fase, tendo em conta a época do Benfica? "É obrigatório para o Benfica ganhar todos os jogos. Não tem acontecido tantas vezes quanto gostaríamos, mas o nosso objetivo é esse. Será um bom espetáculo e a equipa vai dar uma boa resposta. Esperamos ganhar e passar."

Continuidade no comando técnico: "Neste momento, não é a minha preocupação, nem do staff técnico. A nossa preocupação é preparar as semanas de treino, o jogo com o Ajax e depois o do Estoril. É olhar para o que temos de fazer para melhorar e no final da época olharmos para trás e percebermos que houve crescimento da equipa. Tudo o resto é um assunto lateral."