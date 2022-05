Veríssimo, o apelo de Rui Costa e a possível festa do FC Porto: "O nosso cenário passa por ganhar"

Declarações de Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, na antevisão ao jogo com o FC Porto, marcado para as 18h00 de sábado.

Clássico: "São duas equipas que se conhecem bem, fruto dos confrontos que já tiveram nesta época e daquilo que tem sido a evolução das duas equipas em épocas anteriores. A preocupação é a forma como nos vamos apresentar amanhã, reconhecer que vamos representar uma equipa de grande nível. Vamos ter de estar ao nosso melhor nível, o objetivo passa por lutar pela vitória. A equipa trabalhou bem na semana, está confiante. Sabemos da importância do jogo, é um clássico. São jogos imprevisíveis, mas estamos confiantes que vamos dar uma boa resposta. Queremos conquistar os três pontos, independentemente da circunstância que envolve este jogo."

Apelo ao orgulho feito por Rui Costa: "O presidente diariamente está connosco, fala várias vezes à equipa. Dentro da lógica de intervenção que tem tido, acabou por ser natural a forma como se dirigiu à equipa. Não vejo significado relevante em comparação com outras intervenções que teve. Sabemos da importância que o jogo tem. O mais importante é sabermos o que temos de fazer enquanto equipa."

Que Benfica gostava de deixar: "Ainda nos faltam dois jogos. Estamos a falar do futuro. Não é minha ideia estar a projetar o futuro ou falar do passado. O meu foco é o presente, o jogo com o FC Porto em casa e depois o Paços de Ferreira."

FC Porto festejou em 2011 na Luz. E agora? "Estamos a falar em cenários e de um pressuposto que na nossa cabeça não entra. Sabemos as circunstâncias que este jogo envolve. O nosso foco está na vitória. Queremos fazer um bom jogo, ganhar e é com esse foco que estamos. Tudo o resto são especulações, cenários. E o nosso cenário passa por ganhar o jogo contra o FC Porto."