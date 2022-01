Veríssimo: "Não vai ser este resultado que me vai abalar enquanto treinador"

Declarações do treinador do Benfica na sala de imprensa após o empate a um golo com o Moreirense, na ronda 18 do campeonato.

Momento da equipa: "Cheguei há duas semanas à equipa A. Não consigo quantificar o nível da equipa. Enquanto treinador temos de ser críticos quando as coisas correm bem, mais ainda quando não correm. Temos de mexer nos posicionamentos, nas dinâmicas. Não vai ser este resultado que me vai abalar enquanto treinador. Temos capacidade para melhorar e vejo muito potencial nesta equipa."

Faltou coletivo: "Coletivamente, o que pedimos foi uma entrada forte, marcar uma posição bem cedo. A espaços conseguimos fazê-lo. Dominámos como era expectável. Fomos chegando com perigo à área contrária. Mentalmente, o Moreirense galvaniza-se porque vai tendo sucesso. A nossa equipa está a chegar, mas não consegue concretizar. Fica mais desconfortável. Vemos os jogadores em termos coletivos. Dentro do plano estabelecido conseguiram concretizar o que lhes era pedido em muitos momentos. Devíamos ter desmontado a estratégia rival coletivamente e o individual está ao serviço da equipa."