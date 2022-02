Veríssimo muda no meio-campo: os onzes de Boavista e Benfica

Partida da ronda 23 com início às 20h15.

Nélson Veríssimo faz uma alteração no onze inicial do Benfica para o jogo com o Boavista, tendo como comparação o duelo com o Santa Clara, da ronda anterior. Taarabt é aposta do técnico, ocupando o lugar de Paulo Bernardo, suplente no Bessa.

Onze do Boavista: Bracali; Reggie Cannon, Javi García e Tiago Ilori; Nathan, Makouta, Sebastián Pérez e Filipe Ferreira; Sauer, Musa e Yusupha.

Suplentes: Alireza Beiranvand; Guito, Hamache, Reymão, Fran, Gorré, De Santis, Ntep e Luís Santos.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Lázaro, Otamendi, Vertonghen e Grimaldo; Rafa, Taarabt, Weigl e Everton; Darwin e Gonçalo Ramos.

Suplentes: Helton Leite; Gilberto, Diogo Gonçalves, Morato, Meité, João Mário, Paulo Bernardo, Yaremchuk e Nemanja Radonjic.