Veríssimo lembra lance no Dragão para concordar com críticas à arbitragem: "Não explica, mas contribui"

Declarações de Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, em conferência de Imprensa de antevisão ao encontro com o Tondela, a contar para a 21ª jornada da Liga Bwin agendado para as 19h00 de segunda-feira.

Em conferência de Imprensa de antevisão ao encontro com o Tondela, a contar para a 21ª jornada da Liga Bwin agendado para as 19h00 de segunda-feira, Nélson Veríssimo, treinador do emblema encarnado, foi questionado sobre as críticas de Rui Costa à arbitragem, no final do encontro com o Gil Vicente, que as "águias" perderam por 2-1 no Estádio da Luz, na última jornada.

O técnico acredita que as decisões que têm vindo a ser tomadas desde a sua chegada ao lugar deixado por Jorge Jesus têm contribuído para o mau momento da equipa.

"Obviamente a questão das arbitragens não justifica tudo mas contribui para a situação. Olhando para as decisões da arbitragem desde a minha entrada com o jogo no Porto, tivemos situações que nos causam alguma apreensão", começou por dizer, dando depois alguns exemplos.

"Recordo-me de um golo no Dragão, uma receção do Fábio Vieira com o braço, depois dá o golo. A questão aqui do golo com o Moreirense, em que o ponta de lança está em situação de fora de jogo, na nossa opinião interfere na ação e o golo devia ter sido invalidado e agora no último jogo com o Gil Vicente, em que obviamente aos cinco seis minutos, numa situação em que o golo devia ter sido validade ou pelo menos esperar para que VAR pudesse intervir, dava um conforto à equipa, porque começaria a ganhar esse jogo, diferente do que aquele que acabou por não acontecer. O golo é invalidado e depois acabámos por sofrer", recordou, concluindo de seguida:

"De qualquer forma, isso não explica o momento, mas este tipo de situações contribui para o momento. Não na totalidade, mas contribui."