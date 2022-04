Veríssimo lamenta oportunidades falhadas e queixa-se de penálti: "Já é recorrente..."

Declarações do treinador do Benfica, no final do encontro com o Famalicão (0-0), referente à 31ª jornada da Liga Bwin.

Reação ao empate: "Não conseguimos concretizar. Não começou o jogo como queríamos, mas foi crescendo. As oportunidades foram surgindo. Já contávamos com o Famalicão a jogar num bloco mais baixo, com uma linha defensiva larga. Tivemos dificuldade em contrariar esse posicionamento. Na segunda parte, corrigimos algumas coisas. Jogadores cumpriram, de forma geral. Fomos criando algumas oportunidades. Os dados estatísticos valem o que valem. No fim, fica um 0-0.

Lance de possível grande penalidade: "Parece-me também [que é penálti], mas já é recorrente, há sinais que os jogadores dão logo quando fazem falta para penálti. É inequívoco. Já vi as imagens e parece-me uma situação passível para ser assinalado. Ainda assim, fica registado. Eu tive esse comentário, que o árbitro em qualquer uma das situações que ele devia tirar a própria impressão dele. Acredito que não fez porque do outro lado houve alguém disse que disse que não era. Ficou um penálti por assinalar. No fim, fica um 0-0 e agora é pensar no próximo jogo com o Marítimo."