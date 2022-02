Veríssimo introduz novidades: eis os onzes de Benfica e Gil Vicente

Confira os onzes iniciais de Benfica e Gil Vicente para o encontro da ronda 20 com início às 19h00.

Nélson Veríssimo introduz novidades no onze do Benfica para o jogo com o Gil Vicente, tendo como comparação a final da Taça da Liga com o Sporting. André Almeida, Otamendi, Paulo Bernardo e Gonçalo Ramos entram no onze, saindo Lázaro, Morato, João Mário e Yaremchuk, que se encontra lesionado.

Onze do Benfica: Vlachodimos; André Almeida, Otamendi, Vertonghen e Grimaldo; Paulo Bernardo, Weigl e Meité; Diogo Gonçalves, Gonçalo Ramos e Everton.

Suplentes: Hélton, João Mário, Pizzi, Lázaro, Radonjic, Rafa, Henrique Araújo, Taarabt e Morato.

Onze do Gil Vicente: Andrew; Zé Carlos, Lucas Cunha, Rúben Fernandes e Talocha; Fujimoto, Aburjania e Pedrinho; Léautey, Fran Navarro e Samuel Lino.

Suplentes: Brian, Diogo, Hackman, Bilel, Boubacar, Calero, Jean Imer, Henrique Gomes e Matheus Bueno.