Veríssimo "finta" regresso de João Mário à titularidade: "É um bom jogo para todos os jogadores..."

João Mário, médio do Benfica, perdeu espaço no onze inicial do Benfica

Declarações do treinador do Benfica em conferência de antevisão ao duelo com o forasteiro Belenenses, relativo à 29.ª jornada da Liga Bwin (agendado para este sábado)

Diferenças entre Liverpool e Belenenses: "Temos de nos conseguir adaptar. Estes jogos de Champions têm uma exigência diferente em termos mentais, o próprio jogo tem nuances que força os jogadores a darem outras respostas, técnicas e táticas, diferentes daquelas que damos na nossa liga. Temos de ter a capacidade de mudar esse chip e é por aí que se vê a qualidade coletiva e individual, assim como do treinador. O objetivo passa sempre por ganhar e por fazer uma boa exibição."

Polémica do jogo da primeira volta em que o Belenenses se apresentou com nove jogadores: "Não tenho nada a acrescentar. No tempo devido, o clube [Benfica] tomou uma posição e o presidente [Rui Costa] falou sobre o tema. Já lá vai."

Titularidade de João Mário: "É um bom jogo para todos os jogadores que tiverem oportunidade de jogar darem uma boa resposta, como têm dado, independentemente de terem jogado muito ou pouco. Cabe ao treinador tomar a decisão em função das características do jogo e dos próprios jogadores. Jogando muito ou pouco, todos têm dado resposta. Há alguns que não têm tido tantos minutos como gostariam, mas as respostas nos treinos colocam boas dores de cabeça."