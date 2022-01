Veríssimo faz mudanças: confira os onzes de Arouca e Benfica

Confira as equipas iniciais de Arouca e Benfica para o encontro da ronda 19 do campeonato, com início às 19h00.

Nélson Veríssimo faz algumas alterações no onze do Benfica para o encontro com o Arouca, relativamente ao jogo anterior, com o Moreirense. Vertonghen regressa ao eixo defensivo e Lázaro ocupa ao flanco direito da defesa, saindo Morato e Gilberto, respetivamente. No ataque, Yaremchuk é aposta inicial, no lugar de Seferovic, lesionado.

Onze do Arouca: Victor Braga; Thales Oleques, João Basso, Abdoulaye e Mateus Quaresma; Leandro Silva, Eboué e David Simão; Bukia; Adílio e Arsénio.

Suplentes: Zubas, Brunão, Tiago Esgaio, Pité, Pedro Moreira, Eugeni, Altman, Dasa e Antony

Onze do Benfica: Vlachodimos; Lázaro Otamendi, Vertonghen e Grimaldo; Paulo Bernardo, Weigl, João Mário e Rafa; Yaremchuk e Darwin.

Suplentes: Helton, Gilberto, Diogo Gonçalves, André Almeida, Morato, Everton, Pizzi, Taarabt e Gonçalo Ramos