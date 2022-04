Nélson Veríssimo após o Braga-Benfica: "É algo que não pode acontecer"

Declarações do treinador Nélson Veríssimo, no final do Braga-Benfica (3-2), partida da 28ª jornada da Liga Bwin

Jogo e derrota: "Fizemos um mau jogo. Antes do 2-0, não fomos a equipa que sentimos que podemos ser. Com bola e sem bola. Não entrámos bem, não conseguimos ligar na primeira parte. Foi muito abaixo do que esperávamos. É verdade que, depois, perante uma desvantagem de dois golos, a equipa conseguiu reagir e, no momento em que era expectável que o Braga acusasse, sofremos o 3-2, depois de uma bola parada. É algo que não pode acontecer, não deve acontecer, depois do esforço que a equipa fez. Fica o mau jogo. Rapidamente temos de fazer a análise."

Alterações não surtiram efeito: "Obviamente que para fazer golo temos de rematar. Um dos problemas que tivemos foi na criação de espaços. Fica um jogo em que sentimos que podíamos ter feito mais. Quando ganha um, ganham todos. Quando perde um, perdem todos.

Série e momento positivo travado: "As derrotas nunca são benéficas. Num clube com a responsabilidade do Benfica o único caminho é ganhar. Quando isso não acontece, algo não está bem. Vai servir para reflexão."