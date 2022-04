Veríssimo explica ausência de Grimaldo e comenta estreias de Sandro Cruz e Tiago Gouveia

Declarações de Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, após a vitória por 1-0 no terreno do Marítimo, na 32.ª jornada da Liga Bwin.

Análise ao jogo: "Fomos sempre dominando o jogo. A expulsão do Marítimo facilitou-nos a tarefa e fomos sempre criando oportunidades para dilatar o resultado. O resultado é justo. Agora é recuperar e pensar no próximo jogo."

Segundo golo não surgiu: "Jogando contra uma equipa com menos um, normalmente os jogos tornam-se mais difíceis nesses momentos. As equipas baixam o bloco, tentam explorar o contra-ataque... Mas conseguimos desmontar a estrutura defensiva do Marítimo, criando oportunidades para fazer golo. Há demérito na finalização, mas chegámos à baliza de forma criteriosa."

Estreias de Sandro Cruz e Tiago Gouveia na equipa principal: "Significa que há qualidade na formação do Benfica. Conheço-os perfeitamente, trabalhei com eles no passado, e sabia que iam dar uma resposta positiva quando fossem lançados. O Grimaldo não foi opção nossa por ter quatro amarelos e isso abriu a oportunidade para o Sandro Cruz, que esteve muito bem. Nada a apontar. O Tiago Gouveia também deu uma excelente resposta."

O que resta jogar: "São dois jogos difíceis, mas estamos convictos de que é possível vencer os dois."