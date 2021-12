Veríssimo ensaia cunho pessoal, mas "é impossível mudar muita coisa em tão pouco tempo"

Na equipa B do Benfica, o sucessor de Jorge Jesus tem apresentado resultados em 4x3x3, mas também aprecia o 4x4x2. Toni, ex-técnico das águias, admite alterações mas vê falta de tempo para as executar

Os ponteiros do relógio aceleram velozmente para a noite de hoje, onde Nélson Veríssimo regressa ao banco da equipa principal do Benfica e com a missão de a motivar depois de uma semana de revolução que culminou com a saída de Jorge Jesus. O novo responsável pelos destinos das águias, até final da época, desafia o FC Porto no Estádio do Dragão, a partir das 21h00, podendo desde já começar a cravar o seu estilo de jogo, no que pode vir a ser uma quebra profunda com aquilo que os encarnados foram na vigência de Jesus.