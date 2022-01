Veríssimo elogia Porro e analisa Meité: "Se virmos o passado dele..."

Meité, médio do Benfica

Declarações de Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, na antevisão à final da Taça da Liga com o Sporting. Jogo com início às 19h45 de sábado.

Porro recuperado no Sporting: "É um jogador com qualidade e será uma mais valia para o Sporting, mas temos de estar focados em nós."

Meité: "Naquilo que é o meu entendimento, vejo o Meité com características para fazer a posição 8. Se virmos o passado dele, vemos que são terrenos que consegue pisar com competência. Para amanhã todos contam. Os jogadores têm dado uma resposta muito boa."

Impacto no campeonato: "Trabalhar sobre vitórias é sempre mais benéfico. Acreditamos no que estamos a fazer. Estamos confiantes. O foco é ganhar e trazer o título."