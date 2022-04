Veríssimo e os erros que precisam de ser corrigidos: "O Liverpool vai ver o nosso jogo..."

Declarações do treinador do Benfica, no final do encontro com o Braga (3-2)

Estado de espírito de balneário: "Temos consciência do jogo que fizemos. Sentimos que podíamos ter feito muito mais. Equipa tem crescido nos últimos jogos. O caminho é abordar o próximo jogo e tentar ganhar. Sabemos que é o Liverpool, mas temos de lutar pelos nossos objetivos."

Novo modo de defender: "Trabalhámos para tentar pressionar de uma forma diferente, com mais jogadores na primeira linha de pressão. Recuperámos algumas bolas na frente. Recuperávamos a bola e depois perdíamos. Foi aí que estivemos mal. As ligações do nosso jogo ofensivo hoje não funcionaram. Dentro da ideia, ainda há aspetos a melhorar."

Liga dos Campeões e Liverpool: "É sempre preciso trabalhar. O jogo da Liga dos Campeões é tudo diferente. Não podemos esquecer o nosso jogo de hoje. O Liverpool vai ver o nosso jogo e temos de corrigir. A garantia que quero deixar é que a equipa vai dar resposta positiva."