Veríssimo explica saída de Pizzi e fala de André Almeida: "Muitos anos de casa e muitos títulos"

As imagens do treino do Benfica com Veríssimo e Pizzi em destaque

Declarações do treinador do Benfica, no final do encontro com o Tondela (1-3)

Posicionamento de Gonçalo: "Sabemos que o Gonçalo tem capacidade para jogar como terceiro médio e segundo avançado. A proposta passava por isso, ele funcionar mais como um terceiro médio. Cumpriu na perfeição a função que lhe era atribuída."

Darwin e dupla: "Temos de olhar para as características e saber que, em certos momentos, os jogadores podem dar coisas diferentes. A forma de jogar do Darwin é conhecida: ataque à profundidade, segurar a bola. Teve boa ligação com o Gonçalo e com os movimentos do Paulo Bernardo. A equipa tem de funcionar como um todo."

André Almeida: "É uma das figuras do Benfica. Muitos anos de casa, muitos títulos conquistados. Temos estima enorme. O André Almeida é um jogador importante no seio do Benfica. A questão da forma física não tem significado nenhum. Faz parte do lote de jogadores e, a partir daí, o treinador toma decisões."

Pizzi: "Todos os jogadores encaixam em qualquer sistema. Teve uma proposta de um outro clube. Foi entendimento dele ouvir a proposta e dar seguimento noutro clube. O Pizzi é um jogador com muitos anos de casa, não nos podemos esquecer dos muitos títulos. Não podemos avaliar a importância dos jogadores em função daquilo que joga. Não quer dizer que era importante por não jogar."