Veríssimo e o triunfo "justo" em Portimão: "Estivemos sempre por cima"

Declarações do treinador do Benfica, no final do encontro com o Portimonense (1-2)

Jogo e análise à vitória: "Uma vitória justa, num campo difícil. Entrámos bem, criámos logo uma oportunidade. Depois sofremos num erro coletivo. Estivemos sempre por cima, com qualidade em alguns momentos no nosso jogo ofensivo. Demos boa resposta, diante de uma boa equipa. Jogadores estão de parabéns."

Benfica melhor na segunda parte: "Perceber o contexto. Estávamos a sentir dificuldades no corredor direito, sem canais de ligação simples. Fizemos essas correções. Pedimos aos jogadores para não se desorganizarem. Os jogadores interpretaram bem, contribuímos com a nossa análise e fizemos uma segunda parte boa."