Veríssimo e o sorteio da Champions: "Estando nas oito melhores equipas da Europa..."

Declarações de Nélson Veríssimo na antevisão ao jogo com o Estoril, marcado para as 18h00 de domingo.

Jogo com o Estoril: "Muitos jogos se passaram depois do jogo da primeira volta. Vamos jogar contra uma equipa confortável na classificação, trabalhada pelo mesmo treinador há pelo menos duas épocas. Defrontámos o Estoril na época passada [orientava o Benfica B], com o mesmo treinador, acabou por subir de divisão. Espera-nos um jogo difícil, temos de estar ao nosso melhor nível, contra uma equipa que também gosta de ter bola, que no processo defensivo coloca cinco jogadores na sua linha. Respeitando muito o adversário, o objetivo passa por ganhar."

Liverpool nos "quartos" da Champions: "Estando nas oito melhores equipas da Europa, venha o diabo e escolha. São tudo equipas com mais-valias. Havia um lote de equipas, no qual incluo o Liverpool, com um nível de dificuldade acrescido. É um jogo que vamos dividir com o Liverpool. Até lá temos dois jogos muito importantes: Estoril e Braga, após a paragem para seleções. Certamente que será um jogo interessante de seguir, mas muito difícil, para nós e para o Liverpool. Qualquer que fosse o adversário seria sempre difícil."

Mudar o chip: "Temos aqui jogadores com muita experiência na abordagem a esta alternância de jogos. Há outro contexto que temos de ter em conta, a seguir a este jogo vamos ter uma paragem para seleções. O nosso trabalho é de alerta. Temos de conseguir, e vai acontecer, mudar esse chip. O jogo de Amesterdão foi exigente em termos físicos e mentais, mas vamos dar uma boa resposta."