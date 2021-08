Veríssimo e o PSV: "Sabemos que não fizemos uma grande partida..."

Lucas Veríssimo, defesa brasileiro do Benfica

Defesa do Benfica considerou que a prestação encarnada, ante o PSV Eindhoven, ficou aquém e apontou o controlo de bola como o aspeto menos positivo. Promessa de melhoria feita

Estreia na Champions: "Estava ansioso pela estreia, foi muito bom quando vim para cá pois sabia que o Benfica é uma equipa que disputa a Champions. A nossa equipa comportou-se muito bem defensivamente. Sabemos que não fizemos uma grande partida mas vamos corrigir os erros no segundo jogo."

Travar PSV: "É uma equipa que gosta de bola, sabíamos disso, soubemos aproveitar os contra-ataques, eles tiveram poucas chances mas sabemos que podemos fazer ainda mais. Tenho a certeza que o mister vai preparar isso."

Champions: "Cresci naturalmente, quando cheguei a competição estava em andamento e hoje conheço melhor as ideias do mister, os companheiros, as movimentações e tudo isso ajuda na evolução individual e coletiva. A equipa tem feito ótimas partidas este ano, conhecemos mais e vamos melhorar cada vez mais."

Estratégia fora: "Comportamos-no muito bem defensivamente, só faltou controlar melhor a partida com bola como fizemos contra o Spartak e outros. Derfendemos todos muito bem, infelizmente sofremos um golo em contra-ataque, com a bola a desviar e que 'matou' o Odi [Vlachodimos]. Mas acontece. Vamos fazer uma segunda partida boa."